В Газе требовали от Израиля восстановить разрушенные им дома

Десятки людей в секторе Газа протестовали перед зданием Министерства жилищного строительства в связи с задержкой работ по восстановлению домов, разрушенных во время сионистских бомбардировок в 2014 году.

Жители требовали ускорить работы по восстановлению их разрушенных домов.

Участники, среди которых были и дети, вышли к чиновникам с плакатами, на которых было написано: «Требуем восстановления разрушенного жилья!» и «Нет - блокаде!».

Один из протестующих сказал, что жители Газы живут в тяжелейших условиях блокады Израиля, но они, как и все люди, хотят достойной жизни для населения региона.

Напомним, летом 2014 года сионистский режим в течение более 50 дней подвергал бомбардировкам сектор Газа, в результате чего погибли 2320 палестинцев. Кроме того, десять тысяч домов были полностью разрушены, десятки тысяч получили повреждения.