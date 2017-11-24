Король Марокко призвал молиться о дожде на джума-намазах

Сегодня в Марокко на джума-намазе во всех мечетях страны мусульмане совершать дуа о ниспослании дождя. Соответствующий указ издал король страны Мохаммед VI.

Страна переживает сильнейшую нехватку осадков. Исследования, проведенные марокканским университетом, показывают, что с 1960-х годов температура повышалась до 4 градусов Цельсия, а количество осадков снижалось с каждым годом.

Засуха сделала невозможным производство зерновых в этом сезоне и может заставить страну с 35-миллионным населением начать импортировать зерновые.

Король Мохаммед VI призвал к молитвам во всех марокканских мечетях и просить Аллаха «послать щедрые дожди на землю», говорится в заявлении министерства исламских дел.

«Слишком рано говорить о засухе, но если до середины декабря не будет осадков, ситуация станет критической», - заявил чиновник министерства сельского хозяйства на условиях анонимности.