СМИ: Саудовских принцев пытают

Задержанные в начале ноября в Саудовской Аравии члены королевской семьи и бизнесмены в ходе допросов подвергаются пыткам. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на источники.

«Они бьют их, пытают их, награждают их шлепками и оскорбляют. Они пытаются их сломить», - сообщил британской газете источник в королевстве.



По информации издания, так ведут себя сотрудники частной военной компании Academi, которая ранее называлась Blackwater.

Издание утверждает со ссылкой на источник, что лишь снаружи пятизвездочного отеля, где находятся задержанные, можно увидеть бронированные автомобили саудовских спецслужб. Внутри же действует частная военная американская компания.



Но Academi все обвинения отрицает и утверждает о своей непричастности к пыткам.



«Мы не оказываем услуг по обеспечению безопасности в королевстве Саудовская Аравия, мы не вступали в контакт и не имеем связи с любыми правительственными официальными лицами или частной стороной в связи с этими заявлениями»,- рассказал изданию представитель компании.



Издание Daily Mail отмечает, что в допросах может участвовать лично наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Возможно он надеется раскрыть предполагаемую сеть иностранных чиновников, которые получали взятки от принцев.

Кроме того, британская газета сообщает, что у задержанных принцев и бизнесменов уже изъяли 194 миллиарда долларов.