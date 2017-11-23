В Тбилиси возможно убит загадочный Чатаев (видео)

В Тбилиси в ходе длительной операции грузинских спецслужб, закончившейся штурмом квартиры в оцепленном квартале, возможно, убит Ахмет Чатаев.

Об этом мутном персонаже мы подробно писали в связи с не менее мутной историей взрыва в аэропорту Стамбула больше года тому назад. Напомним, что информация о предстоящем взрыве аэропорта появилась за 2 часа до него на ресурсе, известном как сливной бочок гюленовских кротов в турецких спецслужбах. Таким образом, эта история явно была связана с предстоящей попыткой переворота, так как происходила на фоне общей раскачки ситуацию, включая и организация ряда терактов.

Следует также отметить, что в определенный период игиловцы, координатором которых в Турции считали Чатаева, достаточно уверенно чувствовали себя в этой стране, спецслужбы которой закрывали глаза на их деятельность. Не исключено, что этим прикрытием занимались как раз те, кто с помощью террористов впоследствии пытался раскачать ситуацию и захватить власть.

Также показательно, что ответственность за теракт в аэропорту Стамбула впоследствии была возложена, в том числе, на людей, не только не имеющих никакого отношения к (запрещенному в России) ИГИЛ, но и известных в качестве его убежденных противников. Так что, вся эта история, в которой считается замешанным таинственный Чатаев, до сих пор покрыта мраком.

Впрочем, то, что в ходе операции убит именно он, пока официально не подтверждено.