Силовики давят на имама Чумакова, пережившего 2 покушения

Хамзат Чумаков сообщил, что силовики объяснили обыск в его доме поиском мигрантов. Имам считает обыск необоснованным и неправомерным. «Я все время чувствую напряжение, преследование. Недавно летал в Москву на лечение. В очередной раз в аэропорту в Ингушетии сотрудники безопасности завели в какую-то комнату, проверяли, допрашивали - мол, куда едете, что везете, зачем вам, какова цель. Та же история повторилась, когда приземлился в Москве», - сказал Чумаков.

«Мне, конечно же, не будет спокойствия на Кавказе. Об этом я не раз сообщал властям Ингушетии. Зачем меня преследуют? Почему я не могу выехать за границу на лечение? Разумеется, что история с мигрантами - это предлог; просто не хотят, чтобы я спокойно жил и спокойно говорил», - сказал Чумаков.

Правозащитник Магомед Мугольцов подчеркивает, что обыск произошел на фоне отказа ингушского управления МВД предоставить имаму государственную охрану.

«Объяснений обыска может быть сколько угодно, но точно можно сказать, что они не лежат в области права, учитывая, что на Чумакова было совершено два покушения, а третье было предотвращено», - сказал Муцольгов.

«Чувствуя вседозволенность, были организованы и третье покушение, и обыск. Все сводится к тому, что будет организовано еще одно покушение. Складывается впечатление, что обыском и отказом в охране человеку целенаправленно усложняют жизнь», - считает Муцольгов.