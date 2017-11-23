Мьянма не пустила миссию ООН к рохинья

Власти Мьянмы не впустили в провинцию Аракан членов Международной независимой миссии ООН по расследованию событий в этой стране. Как заявил глава миссии Марзуки Дарусман на пресс-конференции в Джакарте, такими действиями Мьянма препятствует расследованию фактов насилия в отношении мусульман-рохинья.

Как сообщает агентство Kyodo, пресс-конференция была организована в связи с презентацией доклада Amnesty International «Тюрьма под открытым небом: Апартеид в провинции Аракан в Мьянме».

«Власти Мьянмы все еще не готовы вести с нами переговоры. Верю, что мы все-таки проведем переговоры и услышим их [властей Мьянмы] комментарии в связи со сложившейся ситуацией», - сказал Дарусман.