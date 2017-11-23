В Палестине договорились о проведении выборов

К концу 2018 года в Палестине могут состоятся президентские и парламентские выборы. К такому решению пришли представители палестинских движений в ходе двухдневной встрече в Каире.

Представители движений призвали начать подготовительные работы для проведения выборов, а также призвали председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса назначить дату.

Также в заявление стороны высоко оценили соглашение о примирении, заключенное между ФАТХ и ХАМАС, представители которых заявили о преодолении раскола и восстановлении целостности палестинской политической системы.