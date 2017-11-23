Саудовскую Аравию накрыли проливные дожди

На Саудовскую Аравию обрушились проливные дожди. В связи с этим власти Саудовской Аравии просят своих граждан не приближаться к рекам и районам, подверженным наводнениям.

В Мекке, а также провинциях Таиф и Джидда закрыты школы и колледжи. В Джидде также перекрыты шесть туннелей, оказавшихся полностью или частично затопленными, а также многочисленные дороги – из-за ограниченной видимости.

В ближайшее время ливни ожидаются в провинциях Мекка, Медина, в горных районах Джазана, Асира и Бахи.

Национальный центр по операциям в области безопасности при Министерстве внутренних дел КСА сообщил, что 10 902 звонков поступило в Мекке с начала дождя до полудня во вторник. Большинство звонков были связаны с вопросами о дорогах и улицах, которые могли бы использоваться для безопасного движения.