В Марокко запретили криптовалюту

В Марокко запретили любые финансовые операции с криптовалютами. Об этом заявили в Управлении валютного контроля страны.

Эксперты считают, что участники транзакций с виртуальными валютами нарушаются правила обмена и их нужно штрафовать. По сообщениям марокканских СМИ, эта мера стала ответом на «биткоин-лихорадку», охватившую местных инвесторов и трейдеров.

Запрету предшествовали многочисленные факты использования цифровых валют разными лицами для финансовых операций, в том числе - объявления о приеме биткоина в качестве платежного средства. Однако, в управлении заявили, что финансовые операции с другими странами должны проходить через посредников и с валютой, перечисленной Госбанком Марокко. По словам специалистов из управления, главный банк страны не поддерживает криптовалюты, а их использование влечет большие риски.

Между тем, стремительный рост курса биткоина привлекает к нему интерес марокканцев, в том числе крупных инвесторов. По некоторым данным, ежедневно в стране совершаются сделки с криптовалютой примерно на 200 тысяч долларов.