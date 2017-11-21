США и Катар договорились о военном сотрудничестве

Командующий Военно-воздушными силами Катара генерал Хамед бин Мубарек Ад-Давай встретился с командующим Сухопутными войсками США генералом Майклом Гарретом. Об этом сообщили в Министерстве обороны Катара.

В ходе встречи стороны обсудили пути развития сотрудничества в оборонной сфере и будущие проекты.

Напомним, в июне США и Катар провели совместные учения в катарских территориальных водах.

Катар до сих пор находится в блокаде, которую объявил ряд арабских государств во главе с Саудовской Аравией.