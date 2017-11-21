Политика

США и Катар договорились о военном сотрудничестве

21 ноября в 19:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Командующий Военно-воздушными силами Катара генерал Хамед бин Мубарек Ад-Давай встретился с командующим Сухопутными войсками США генералом Майклом Гарретом. Об этом сообщили в Министерстве обороны Катара. 

В ходе встречи стороны обсудили пути развития сотрудничества в оборонной сфере и будущие проекты. 

Напомним, в июне США и Катар провели совместные учения в катарских территориальных водах. 

Катар до сих пор находится в блокаде, которую объявил ряд арабских государств во главе с Саудовской Аравией.

Автор: Нуруль Иман
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