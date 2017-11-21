В ОАЭ новый рекорд – самая большая гонка колясочников

В ОАЭ побили новый рекорд Гиннеса. На днях в Дубае организовали самую большую в истории гонку людей-колясочников. Представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали это уникальное достижение.

По сообщениям местных СМИ, в соревновании приняли участие 289 человек разных полов и возрастов.

Также совсем недавно в ОАЭ завершился спортивный челендж под названием «фитнесс-противостояние», который организовал наследный принц Дубая Хамдан бин Мухаммед бин Рашид Аль Мактум.

Марафон «30 минут на 30 дней» заключался в том, чтобы начиная с 20 октября по 18 ноября каждый житель Дубая ежедневно занимался подходящей ему физической активностью - от ходьбы до командных видов спорта.

«Дубай стремится показать пример для других городов по всему миру, побуждая граждан уделять большое внимание физической активности и спорту», ​​- сказал шейх Хамдан.

«Мы очень хотим популяризировать физическую культуры и сделать ее неотъемлемой частью жизни, которая будет помогать жителям нашей страны качественно улучшать свое самочувствие», - добавил он