Сионисты закрыли в тюрьмы 300 палестинских детей

В Международный день защиты детей Ассоциация палестинских заключенных заявила, что в тюрьмах Израиля на сегодняшний день содержатся 300 палестинских детей, в том числе 10 девочек.

В организации отметили, что до ста детей в Палестине находятся под домашним арестом. С начала текущего года Армия Израиля задержала 1150 детей и подростков.

В Ассоциации заявили, что своими действиями Израиль нарушает права человека, некоторых детей насильно забирают из дома посреди ночи. «Израильтяне умышленно забирают детей. Затем их везут в следственные изоляторы, держат без еды и воды, угрожают. Там, детей заставляют признаться в неких вымышленных преступлениях, приговаривая к заключению или денежным штрафам», - говорится в заявлении.

Глава Ассоциации палестинских заключенных Кадура Фарес отметил, что с 2000 года, когда началась интифада Аль-Аксы, армией Израиля задержаны около 7 тысяч детей и подростков в возрасте 12-18 лет.