В ЕСПЧ приняли жалобы двух имамов, осужденных за проповеди

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобы двух российских имамов, которых карательная система отправила проводить свою старость в застенках. Речь идет о имаме московской мечети «Ярдям» Махмуде Велитовом и имаме мечети «Восточная» в Хасавюрте Магомеднаби Магомедове. Об этом сообщил их адвокат Дагир Хасавов.

«В ЕСПЧ зарегистрированы и в ближайшее время будут рассмотрены жалобы от двух российских имамов - Велитова и Магомедова - на неправомерность осуждения за религиозную деятельность, нарушающую свободу вероисповедания. Оба дела имеют все шансы для удовлетворения жалоб, а имамы на полную реабилитацию и возврат к религиозной деятельности», - сказал защитник.

Напомним, 28 апреля Московский окружной военный суд признал имама мечети «Ярдям» Махмуда Велитова виновным в «публичном оправдании терроризма» и приговорил его к трем годам колонии общего режима.

В октябре 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего имама мечети «Восточная» Магомеднаби Магомедова к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Имама также обвинили в публичном оправдании терроризма и возбуждении ненависти либо вражды. «Оправдание терроризма» силовики разглядели в проповедях имамов.

Стоит отметить, что Правозащитный центр «Мемориал» признал имамов политзаключенными.