В Сирии обстреляли российское посольство

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что вчера российское посольство в Дамаске попало под минометный обстрел.

Как утверждает российский МИД, в результате разрыва 122-миллиметровой мины повреждена стена здания, линии электропередач и система водоснабжения.

Россия заявила, что в Совете безопасности ООН дадут «соответствующую публичную оценку инциденту».

Россия предложила для прессы Совета Безопасности ООН заявление с осуждением атаки на посольство. Однако, Соединенные Штаты заблокировали российский проект заявления.