Отказавшийся помиловать убийцу президент Израиля подвергся травле

Отказ в помиловании убийцы палестинца Элоры Азарии вызвал бурю негодования со стороны израильских нацистов. Жертвой их атак стал президент сионистского образования Реувен Ривлин (на фото), который отказался помиловать убийцу.

Как заявил его спикер Микки Розенфельд, в интернете поднялась такая кампания оскорблений и угроз в адрес президента, что полиция даже начала по этому поводу расследование.

Обвинения в предательстве и нацизме (со стороны нацистов!) были самым малым из того, что пришлось услышать о себе в эти дни Ривлину. Помимо этого на него обрушился град площадной ругани, а также призывы к расправе с ним.

В свою очередь, как заявил прагматичный сионист Ривлин, обосновывая свое решение, помилование военного, добившего безоружного раненного противника, нанесло бы ущерб и израильской армии, и государству Израиль. Однако понять такую очевидную истину ультрасионистские безумцы неспособны.