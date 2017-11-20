В Израиле убийце палестинца отказали в помиловании. С прошением о помиловании к президенту Израиля Реувену Ривлину обратился Эльор Азария. Однако, его прошение было отклонено.

Стоит отметить, что Азария и так получил довольно мягкий приговор за убийство человека, который не мог оказать ему никакого сопротивления. Бывшего соеннослужащего ЦАХАЛ приговорили всего к 1,5 годам лишения свободы. ООН назвала приговор «чрезмерно мягким».

Напомним, 24 марта 2016 года солдат израильской армии Эльор Азария убил тяжелораненого и неподвижного палестинца Абдул Фатха Аль-Шарифа со словами «Террорист заслуживает смерти!» Раненый Аль-Шариф не мог оказать ему никакого сопротивления, но, тем не менее, вооруженный Азария застрелил его.