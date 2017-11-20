Палестина грозит разорвать отношения с США

Палестина заявила, что готова разорвать отношения с США в ответ на угрозы о закрытии представительства Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне.

Генсек ООП Саиб Урейкат распространил видеосообщение, в котором прокомментировал намерение американских властей закрыть представительство ООП в случае, если организация не примет участие в мирных переговорах с Израилем.

«Правительство Палестины прекратит все отношения с США, если власти не продлят срок действия разрешения на деятельность офиса ООП в Вашингтоне», - сказал Урейкат.

Также Урейкат напомнил, что ранее Госдеп США пригрозил Организации освобождения Палестины закрытием ее представительства в Вашингтоне после попытки палестинской стороны обратиться в Международный уголовный суд (МУС) с иском на Израиль.