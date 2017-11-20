Асад сбросил на пригород Дамаска кассетные бомбы

Пригород Дамаска Восточная Гута вновь оказался под обстрелом сил асадитского режима. По сообщению агентства «Анадолу», в результате обстрелов и авиаударов погибли 12 человек.

Асадитские силы нанесли интенсивные удары по районам Медйере, Хареста, Арбин, Хаммурие, Земелке и Хеззе.

В районе Хареста погибли два человека, а в районе Хеззе – четыре, в том числе два ребенка.

Силы режима Асада также нанесли два авиаудара по району Медйере, что привело к гибели еще шести мирных граждан, в том число трех женщин.

Представители сил гражданской обороны («Белые каски») сообщили, что сторонники режима сбросили кассетные бомбы на районам Хаммурие, Земелке, Медйере и Хеззе. По их словам, число погибших может возрасти.

По данным сил гражданской обороны, в результате нанесенных 14-17 ноября силами режима Башара Асада ударов по району Восточная Гута погибли 45 мирных граждан, в том числе 3 женщины и 13 детей.