Мэрия Анкары пресекла пропаганду ЛГБТ

Мэрия турецкой столицы Анкары заявила о запрете на территории этого города всех мероприятий, пропагандирующих т.н. ЛГБТ или попросту говоря гомосексуализм.

Как было заявлено при оглашении данного решения, оно было принято по соображениям безопасности, для предотвращения столкновений между разными группами, а также для защиты здоровья и морали, прав и свобод остальных граждан.

СМИ и представители ряда стран заявили о притеснении ЛГБТ, а некоторые их посольства в Турции даже вывесили на своих зданиях радужные флаги в знак солидарности с ними.

Однако отметим в этой связи, что несмотря на куда большую лояльность властей Турции к ЛГБТ, чем в большинстве других мусульманских стран, последние своими действиями сами положили этому конец. Как мы уже писали ранее, символика ЛГБТ все чаще стала использоваться радикально-оппозиционными кругами в знак протеста против слишком консервативной, на их взгляд, политики правящей партии.

Кроме того, настоящим вызовом со стороны ЛГБТ стало не просто проведение в конце августа в Стамбуле первых Квир-олимпийских игр (то есть, гей-олимпиады), но и то, что им удалось получить для этого содействие ряда муниципалитетов. При этом, как стало известно, не особо "продвинутых" чиновников в некоторых случаях просто ввели в заблуждение, не объяснив им, что именно они поддерживают и преподнеся это как содействие "благому делу".

Все это в свою очередь приводило к росту негодования со стороны религиозных кругов, угрожавших взяться за дело самостоятельно, если это не сделают власти. Так что, возможно, последние, заявляя о стремлении не допустить беспорядков и оградить ЛГБТ от куда более брутального воздействия, вполне искренни. В конце концов, никто не преследует эту публику как таковую и не лезет в е частную жизни - речь идет только об ограждении нормальных людей от ее пропаганды.