Без тормозов: хунта Сиси хочет лишить захваченного президента гражданства

Не довольствовавшись заточением свергнутого ей президента Египта Мухаммеда Мурси на пожизненное заключение, хунта Сиси решила вдобавок символически лишить его гражданства страны.

Специально для этого ее марионетки из т.н. правительства разработали и внесли в т.н. парламент соответствующий проект закона.

В соответствии с законом, если он будет принят, гражданства Египта будут осуждаться лица, осужденные за терроризм и подготовку к свержению конституционного строя страны. Разумеется, по обоим этим статьям проходить законный президент страны, свергнутый военными.

Как заявил заместитель министра внутренних дел хунты Ахмед аль-Анвар, после принятия закона ее правительством будет принято соответствующее решение в отношении Мурси.