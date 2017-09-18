Президенту Египта подтвердили пожизненное заключение

Судилище хунты Сиси, на этот раз в виде т.н. апелляционной инстанции, утвердило пожизненное заключения для законоизбранного президента страны Мухаммада Мурси (на фото), свергнутого военными в 2013 году.

Самое циничное в этой истории то, что предводители военного переворота, организованного на деньги и при активном участии иностранных держав, решили осудить свергнутого президента за шпионаж. Шпионил он, по их мнению, в пользу Катара (кто бы сомневался).

Кроме президента Мурси за шпионах в пользу Катара осуждены еще трое его соратников из запрещенной в России организации "Братья-Мусульмане".

Теперь приговор президенту должен утвердить марионеточный муфтий хунты.

Напомним в этой связи, что еще несколько лет назад хунтисты собирались приговорить президента к смертной казни, видимо, чтобы продолжить традицию ритуальных убийств лидеров египетских ихванов наследниками египетских фараонов. Однако под давлением мирового сообщества, включая ряд мусульманский стран, от этой идеи они отказались, вынуждено решив заменить казнь на пожизненное заключение.