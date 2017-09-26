США: исламский колледж выкупил общежитие у лютеранской семинарии

Первый американский исламский колледж "Зайтуна", расположенный в штате Калифорния, в рамках расширения приобрел общежитие у Тихоокеанской Лютеранской семинарии, которая не смогла его больше содержать.

Общежитие на площади в 10 акров было приобретено за 10 миллионов долларов США. Начинающие студенты калифорнийской "Зайтуны" должны будут переместиться туда в январе следующего года, после соответствующих подготовительных работ. При этом 3 здания, которые уже принадлежат "Зайтуне", останутся за ней, но будут использоваться уже для студентов старших курсов.

В настоящий момент в "Зайтуне" обучаются 52 студента, как мужчины, так и женщины. Это учебное заведение дает самое фундаментальное исламское образование на территории США, сотрудничая с традиционными центрами знания в Исламском мире.

В свою очередб Тихоокеанская Лютеранская семинария занимала здание проданного общежития на протяжении 64 лет.