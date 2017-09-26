Общество

В Татарстане отметят день рождения Ш. Марджани

26 сентября в 16:00 Нуруль Иман 1
Источник: golosislama.com

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Шигабутдина Марджани

«Учитывая выдающийся вклад известного религиозного деятеля и ученого Шигабутдина Марджани в просвещение татарского народа, в ознаменование 200-летия со дня его рождения постановляю провести в 2018 году торжественные мероприятия», – отмечается в документе.

Оргкомитет по подготовке и проведению праздничных мероприятий к торжественной дате поручено возглавить министру образования и науки РТ Энгелю Фаттахову.

Для утверждения Кабинетом министров окончательного плана проведения мероприятия выделено два месяца.

Шигабутдин Марджани является известнейшим татарским богословом, философом, историком и просветителем.

Автор: Нуруль Иман
Комментарии 1
  • Большой ученый был, да помилует его Аллах! Его книги разошлись по всему миру и были переведены на многие языки. Нынешнему поколению не достичь таких высот.
    (5)
    26 сентября в 19:49