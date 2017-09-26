В Татарстане отметят день рождения Ш. Марджани

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Шигабутдина Марджани

«Учитывая выдающийся вклад известного религиозного деятеля и ученого Шигабутдина Марджани в просвещение татарского народа, в ознаменование 200-летия со дня его рождения постановляю провести в 2018 году торжественные мероприятия», – отмечается в документе.

Оргкомитет по подготовке и проведению праздничных мероприятий к торжественной дате поручено возглавить министру образования и науки РТ Энгелю Фаттахову.

Для утверждения Кабинетом министров окончательного плана проведения мероприятия выделено два месяца.

Шигабутдин Марджани является известнейшим татарским богословом, философом, историком и просветителем.