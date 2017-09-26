В Сирии нанесены удары по больницам и мирным жителям

Как передает агентство «Анадолу» со ссылкой на свои источники в Сирии, по зонам деэскалации в подконтрольных оппозиции Идлибе и Восточной Гуте были нанесены авиаудары. В в результате этого погибли по меньшей мере 27 мирных жителей.

Авиаудар пришелся также по больнице в районе Хайр аль-Саби. От этого погибли три и ранения получили пять человек.

Еще один авиаудар нанесен по больнице в районе Джиср аш-Шугур, в результате погибли три человека.

В селе Бидаме погибли два мирных жителя, в том числе один ребенок. Авиаудары также наносятся по району Восточная Гута, находящемуся в осаде сил режима Асада.

В результате погиб по меньшей мере один человек, 13 получили ранения.