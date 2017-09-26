Россия и Пакистан проводят военные учения в Карачаево-Черкессии

Вчера начались совместные военные учения подразделений спецназа России и Пакистана. Проходят они на территории Карачаево-Черкесии и продлятся две недели.

В учениях задействованы не менее 200 человек.

Пакистан и Россия подписали в 2014 году соглашение о сотрудничестве в области обороны. Официально российская и пакистанская стороны объявили, что соглашение предусматривает активизацию усилий по борьбе с терроризмом и контролю над вооружениями, а также укрепление военного сотрудничества и обмен опытом в области борьбы с терроризмом.