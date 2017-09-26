Израиль вероломно расширяет незаконные поселения

В минувшее воскресенье председатель Комиссии против стены апартеида и незаконных израильских поселений Валид Ассаф заявил, что сионистский режим разработал планы строительства 11 700 домов для так называемых поселенцев.

По его словам, за последние шесть лет сионисты расширили 122 незаконных еврейских поселений за счет захваченных палестинских земель.

Ассаф также предупредил о готовящихся опасных планах сионизма по Иерусалиму и Эль-Халилю.

«Израиль разработал программу по изоляции и захвату Старого города Эль-Халиля, первым шагом к этому стало учреждение в начале сентября «муниципального совета» сионистских т.н. «поселенцев» в этом населенном пункте».

В подтверждение слов Ассафа, в прошедшую субботу еврейские издания сообщили, что в ближайшие дни сионистский кабмин рассмотрит вопрос об утверждении плана возведения тысяч единиц жилья на Западном берегу, в том числе в Эль-Халиле, где будут созданы, в том числе, еврейские детские сады.