В духовно-скрепной Кубани... съели 30 человек

Краснодарский край (Кубань) - один из самых духовно-скрепных регионов России, особо культивирующий православие и казачий дух, раз за разом демонстрирует их своеобразные результаты.

Напомним, что в 2010 году в станице Кущевка было найдено захоронение 12 детей, включая 4-х детей. Вырезана была семья фермера Аметова, а убийство совершила банда Цапков, члены которой были известны своими православно-патриотическими взглядами. При этом они были вовлечены в бизнес-схемы бывшего губернатора Кубани, а ныне министра сельского хозяйства Александра Ткачева и нынешнего генпрокурора Юрия Чайки, которые как ни в чем не бывало продолжают оставаться у власти.

Но нынешнее событие способно затмить даже историю с Кущевкой - на этот раз на Кубани обнаружена семья... людоедов, которую подозревают в убийстве и съедении порядка 30 людей.

35-летний Дмитрий Бакшеев (на фото) был пойман после того, как обнаружились фотографии, на которых он и его супруга Наталья позируют со скальпом и отрезанной рукой убитой ими женщины (на фото). Потом, когда в их общежитии стали проводить обыск, в холодильнике обнаружили "полуфабрикаты" из еще 7 убитых ими человек.

По мере расследования выяснилось, что убийствами и каннибализмом супруги занимаются с 1999 года. В общей сложности они могут быть причастны к убийству и съедению 30 человек.