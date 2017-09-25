Турция начнет масштабное производство электромобилей

Глава компании Honda Turkey Такуя Тсумура в ходе 67-го международного автосалона во Франкфурте (Германия) объявил о переориентации рынка автомобилей на электромобили.

Он заявил, что в 2030 году японский автомобильный гигант электрифицирует 2/3 своего модельного ряда. Такуя Тсумура подчеркнул, что в новом направлении им помогут производственные мощности в Турции, где сейчас выпускаются пока только Honda Civic Sedan.

«Турция обладает потенциалом и необходимыми знаниями для производства высокотехнологичных автомобилей, однако необходимо создать налоговые льготы и правовую инфраструктуру. Половина произведенных в Турции автомобилей будет экспортироваться. Со второй сменой производства будет создано 400 дополнительных рабочих мест, а общее количество рабочих на заводе достигнет 1300», – заявил Тсумура.

Как ожидается, первой полностью электрической моделью станет Honda CR-V, выпуск которой намечен уже на 2018 год.