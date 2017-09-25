Сирия: Россия обстреляла мирных жителей

Российская авиация нанесла удар по гражданским объектам, которые находились на значительном расстоянии от линии фронта. Такое заявление сделала группа Conflict Intelligence Team (CIT). Специалисты отметили, что как минимум один раз Россия нанесла авиаудар в сирийской провинции Идлиб на прошлой неделе.

Эксперты пришли к такому выводу после анализа опубликованной в социальных сетях видеозаписи обстрела.

Специалисты утверждают, что авиаудар, предположительно, 20 или 21 сентября, был нанесен по городу Хан-Шейхун. Он находится в 15 километрах от района боевых действий. В CIT также привели сведения об авиаударе по населенному пункту Маарет-Хорма, который расположен в 30 километрах от линии фронта. В обоих случаях российская авиация, предположительно, использовала кассетные бомбы. Города, попавшие под обстрел, находятся в так называемой зоне деэскалации.