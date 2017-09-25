Врачи: солдаты Мьянмы изнасиловали десятки мусульманок-рохинья

Врачи, лечащие бежавших из Мьянмы рохинья заявляют, что десятки женщин имеют травмы, которые свидетельствуют о сексуальном насилии.

Медицинские сотрудники, которые работают в бангладешском округе Кокс-Базар, рассказали Reuters, что с конца августа лечили более 25 изнасилованных женщин, которые бежали из Мьянмы. Все пострадавшие говорят, что в этом виновны солдаты.

Разумеется, власти Мьянмы такие обвинения, как и обвинения в геноциде рохинья, отрицают.

Врачи из клиники, открытой Международной организацией по миграции в лагере для беженцев в Бангладеш, заявили, что к ним обращались сотни женщин, которые говорили, что подверглись сексуальному насилию в октябре и ноябре прошлого года. По данным медиков, с начала обострения в августе к ним поступает меньше изнасилованных женщин, но их травмы серьезнее.