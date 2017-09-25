Узбекистан не дает Human Rights Watch открыть офис

Международной правозащитной организации Human Rights Watch («Хьюман Райтс Вотч») пока не удается вернуться в Узбекистан для возобновления своей деятельности.

Об этом на днях заявил директор Национального центра по правам человека Узбекистана Акмаль Саидов.

Он отметил, что это связано с тем, что семь лет назад Верховный суд Узбекистана удовлетворил иск Министерства юстиции о ликвидации представительства HRW в Ташкенте.

«Относительно открытия представительства еще действует решение Верховного суда Узбекистана от 2011 года, никто не отменял его. Естественно, это высшая инстанция, мы должны решить вопрос юридическим образом в Министерстве юстиции», – заявил Акмаль Саидов.

При этом он подчеркнул, это не означает, что представители правозащитной организации не могут свободно посещать страну.

Офис Human Rights Watch в Ташкенте был открыт в 1996 году. Международная организация в республике отслеживала и анализировала ситуацию с правами человека. В декабре 2010 года режим Каримова, скрывающий практику пыток и тирании в отношении своих граждан, подал иск в Верховный суд Узбекистана о ликвидации представительства HRW в стране. В июне 2011 года иск был удовлетворен.Ц