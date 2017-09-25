Генерал, воевавший в Украине, ликвидирован в Сирии

В Сирии расстреляли еще один российский военный – генерал-лейтенант Валерий Асапов. Об этом сообщили уже не только СМИ, но и подтвердило Министерство обороны России.

Отмечается, что Асапов погиб при минометном обстреле в районе сирийского города Дейр эз-Зор. Снаряд попал в командный пункт.

По некоторым данным, в 2016 году Валерий Асапов командовал одним из армейских корпусов пророссийских сепаратистов на востоке Украины.

Генерал Асапов стал пятым российским военным, о гибели которого стало известно на прошлой неделе. Ранее сообщалось, что в Сирии погибли Курбан Касумов, Владимир Тарасюк, а также некие «полковник и генерал» (их имена до сих пор неизвестны).