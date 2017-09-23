ПОДЛЯНКА МАРАТУ - ЗАПУГИВАНИЕ МОРДОВСКИХ МУСУЛЬМАН ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В районном центре Лямбирь, в татарском селе, расположенном всего в пяти километрах от столицы Мордовии Саранска, начали активное давление на местных мусульман еще в 2015 году.

Захват мечети

Для начала мордовские власти и правоохранители предприняли беспрецедентные меры по отобранию мечети у местных мусульман. Прошедшие с начала 2016 года несколько судебных процессов завершились недавно тем, что Верховный суд Мордовии признал право собственности на мечеть за сельской администрацией, а не за мусульманской организацией «Иман», которая пользуется мечетью и обслуживает ее с момента открытия в январе 1998 года. Путем использования подлых и скрытых приемов смогли признать здание этой мечети «бесхозяйной» и на этом основании передали сельской администрации право собственности на нее.

Мусульмане предполагают, что здание мечети будет передано в пользу вновь зарегистрированной в 2017 году фейковой «мусульманской» организации «Нур», из десяти учредителей которой только один ходит в мечеть, а остальные девять «еще не нагулялись» - не приходят в мечеть даже по большим праздникам. А потом, как полагают мусульмане Лямбиря, организация «Нур», учредителям которой по большому счету мечеть совсем не нужна, «попросится» в состав так называемого Центрального духовного управления мусульман Республики Мордовия во главе со скандально известным Фагимом Шафиевым.

Преследование Руслана Максимова

В 2016 году началось преследование председателя организации "Иман" Руслана Максимова, тихого и скромного мусульманина. Сначала на него завели высосанное из пальца административное дело - якобы Руслан, как председатель, воспрепятствовал проведению праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) несколькими фитначами, решившими провести праздник на день раньше определенного имамом мечети.

Максимова, несмотря на то, что его защищал знаменитый московский адвокат Пчелинцев, после прохождения трех судебных инстанций, заставили выплатить штраф в 50 тысяч рублей.

Трудно представить, чтобы какие-то прихожане православной церкви, вопреки своему священнику, решили провести Пасху на день раньше, и при этом на местного батюшку наложили бы штраф в 50 тысяч рублей за то, что он не поспешил открывать двери церкви святотатствующим мятежникам...

Но давителям этого показалось мало - они изобразили, что летом 2017 года якобы кто-то написал заявление, что Руслан Максимов где-то публично высказывал экстремистские заявления. И на основании этого у него провели обыски - на рабочем месте, изъяв его рабочий компьютер, у него дома, у его тещи дома... Теперь ожидают заведения уголовного дела.

Понятно, что затем последуют всякие постановления и прокурорские требования о том, что Максимов не имеет права занимать должность председателя «Иман».

Подлянка Марату Салимову

Среди лямбирских мусульман наибольшей популярностью и известностью пользуется, несомненно, Марат Салимов, кандидат экономических наук, доцент, преподаватель Мордовского госуниверситета. Нет смысла перечислять его награды и его дела - слишком большой перечень получится.

13 сентября Марат радовался рождению своего пятого ребенка, а утром в 7 часов 14 сентября 2017 года к нему домой, в его бревенчатый дом в Лямбире, явились незваные гости. Марат говорит, что хорошо, что его жена в это время была еще в роддоме, а с ним были только его двое малолетних детей.

Незваных было семеро – из них два «своих», привезенных с собой понятых, остальные сотрудники ЦПЭ (Центр противодействия экстремизму МВД) и Мордовского УФСБ.

Удивленному Марату – законопослушному гражданину РФ – предъявили постановление о проведении оперативно-розыскных мероприятий, подписанное аж председателем Верховного суда Мордовии С.В. Штановым. На вопрос, что в доме есть запрещенного, Марат сказал, что есть одна книга – «40 хадисов мама ан-Навави» – из списка экстремистских материалов, правда, не уверен, что того именно издания, но она ему нужна, как ученому и публицисту, для работы. Известно, что подобные книги и материалы нельзя массово распространять, а держать дома, в личном пользовании, можно. Но сборник хадисов упаковали в черный пакет.

Системный блок компьютера, не включая, не просматривая, тоже упаковали в черный пакет. Марату сказали, что на его страничке в Вконтакте, в разделе “Музыка”, среди 45 ссылок на аудиозаписи, есть две ссылки, по которым идет воспроизведение запрещенных песен чеченского барда Муцураева. Поэтому они проверят, нет ли этих файлов и на его компьютере.

После ухода силовиков с добычей – книгой с хадисами и системным блоком – Марат зашел на свою страничку в Вконтакте через телефон. Слово Марату: «У меня в разделе «Музыка» были сохраненные ссылки на 45 песен, физически находящихся на сервере Вконтакте. Сотрудники органов говорили мне про две ссылки, по которым шли песни Муцураева - Александра Градского «Как молоды мы были» и еще одна какая-то «Без названия». Ссылку на песню Градского я сохранял в 2013 году. А песня «Без названия» - я не помню ее. Я начал проверять ссылки, и оказалось, что там не две ссылки, ведущие к песням Муцураева, а три – Муцураев начинал петь также и по ссылке на песню Аллы Пугачевой «Дай нам, Боже!» Ссылку на эту песню я сохранял для своей мамы.

Я был удивлен, что нажав на эти ссылки, в компьютере начиналось воспроизведение песен Тимура Муцураева. Я вообще никогда не слушал его песен. Они, оказывается, тоже в злополучном списке экстремистских материалов».

Как же такое стало возможным, что по ссылкам, где указаны исполнители и названия песен, воспроизводились совсем другие песни? Эти же ссылки находятся на тысячах и сотнях тысяч аккаунтов на компьютерах и телефонах по всей России, и везде, где нажмут на эти ссылки, внезапно запоет Муцураев. Ведь сами аудиозаписи песен находятся на серверах компании «Вконтакте», а не на компьютерах пользователей.

Получается, что какой-то злоумышленник, скажем, некий хакер, смог по-хитрому изменить некоторые аудиофайлы на серверах компании «Вконтакте», но пришли почему-то именно к Марату Салимову, а не к другим тысячам и тысячам пользователей, у которых те же ссылки?

Может, этот хакер действовал в интересах тех, кто давно «точил зубы» на мусульманина Марата Салимова? Ведь Марат был образцовым практикующим мусульманином – квалифицированный преподаватель экономики, большой опыт работы с молодежью, коммуникабельный, многодетный отец. Не «этнический» мусульман, а реальный.

Марат раздражал своей правильностью не только чиновников-исламофобов, но и радикалов из числа мусульман. Подлянку Марату могли устроить и те, и другие.

Чижика съел!

Итак, системный блок компьютера Марата Салимова был унесен в черном пакете. Марату эфесбешники любезно пояснили, что если ему будет нужна информация с его же компьютера, пусть приносит чистый жесткий диск и ему скопируют.

Марат так и сделал – приехал с диском в Саранск, в УФСБ. Также он принес заявление с просьбой проверить, кто, когда и с какого IP-адреса подменил песни. Заявление у него не взяли, сказали, что они уже этим делом не занимаются. На вопрос Марата – что ему делать с этими подделанными ссылками – удалять или оставить для обследования и выяснения авторов провокации, ему ответили, что им все равно.

Марату сообщили, что материалы по нему переданы в ЦПЭ. А в ЦПЭ сказали, что все передали в Лямбирский райотдел полиции. В Лямбире полицейские начальники посоветовали Марату «по-хорошему признаться во всем», чтобы избежать больших неприятностей, и ограничиться штрафом в тысячу рублей. Поскольку Марату не в чем было сознаваться, то выяснилось, что все материалы переданы участковому уполномоченному. Участковый же отказался позволить Марату скопировать данные с его же компьютера и сообщил, что когда он примет процессуальное решение – возбуждать административное дело или нет, позвонит ему.

Что же случилось? Почему материалы вдруг оказались у участкового? Вместо уголовного дела по ч.2 ст.280 УК РФ, как было указано в постановлении, подписанном председателем Верховного суда Мордовии, получилось дело об административном правонарушении по ст.20.29 КоАП РФ? То есть массовое распространение экстремистских материалов, ведь суды обычно считают любые публикации он-лайн «массовым распространением». Пусть даже никто не читал, не смотрел или не слушал опубликованное.

Но и это не может устраивать Марата, ведь налицо наглая провокация и подстава. Фальсифицирование аудиофайлов на сервере Вконтакте с последующим обвинением именно Марата Салимова – это грубая, плохо подготовленная, но спецоперация. Кто-то использовал силовиков "втемную". Или они сами облажались?

Может, это и было конечной целью? Хотя бы штраф по ст.20.29 КоАП РФ и уже Марата можно считать «экстремистом», и показывать на него пальцем…

Неправый суд – разбоя злее…

21 сентября Марату позвонил участковый и сообщил, что надо срочно явиться в суд, так как он вынес решение. Но Марату надо было вести занятия в университете. Лишь под вечер Марат со своим адвокатом встретились с участковым. Тот не хотел давать Марату ознакомиться с материалами дела, но адвокат убедил его, что по закону он обязан дать возможность на ознакомление с материалами.

Оказалось, что силовики нагло лгали Марату, когда утверждали ему, что компания «Вконтакте» сообщила им, что никакого взлома аккаунта Салимова не было. В документах по делу есть письмо от «Вконтакте», в котором речь идет о двух взломах странички Марата за последние два года – в 2016 году и 16 января 2017 года.

В тех же документах нет свидетельств о том, что следствие предпринимало хотя бы попытки узнать, когда и кто загрузил подделанные аудиофайлы на сервер «Вконтакте».

Участковый потребовал явиться к 9 утра 22 сентября на суд. Так что у адвоката и Марата не было возможности собрать свои материалы для суда, найти специалиста по интернету, кто мог бы рассказать суду, как работают аккаунты в Вконтакте, как можно было сделать так, чтобы ссылка по виду сохранялась как ссылка на Пугачеву и Градского, а на самом деле там были бы запрещенные песни, и мог ли такое сделать обычный пользователь, как Марат.

Суда в 9 часов не было, назначили на 15 часов. Судья откровенно призналась, что у нее самой нет ни компьютера, ни страничек, и она практически ничего не знает про интернет.

Никакие доводы самого Марата и двух его адвокатов не возымели действия. Например, судья полностью проигнорировала довод о том, что запрещенные песни так и остались на сервере «Вконтакте», а Марат смог удалить на своей страничке только подделанные ссылки. Поэтому ссылки на эти песни Муцураева, выложенные неизвестными на сервер, могут оставаться на сотнях тысяч аккаунтов по всей России.

Судья в итоге вынесла постановление о том, чтобы «…Признать Салимова Марата Шамилевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.29 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере одна тысяча рублей с конфискацией диска с аудиозаписью».

По ходу процесса было понятно, что судья признает Марата виновным. Она даже штрафы Марата за незначительное превышение скорости представила, как «поведение, представляющее общественную опасность». Особенно судья интересовалась, когда и как Марат попал в поле зрения правоохранительных органов. На что он ответил, что впервые соприкоснулся с ними только 14 сентября, когда у него забрали книгу и компьютер. Судья настаивала, а потом начала задавать вопросы о работе Марата с приютом «Надежда» и другими группами детей. И дождалась таки ответа Марата, что он работает с лагерем «Муслим» в Саратовской области, «под эгидой Совета муфтиев России». Тут судья радостно воскликнула – вот вам и внимание со стороны правоохранителей, вы там работаете с мусульманскими детьми. То есть в глазах судьи работа с мусульманскими детьми – это такой компромат, что уже однозначно надо выносить решение о виновности?

Что теперь?

Понятно, что Марат обжалует это постановление, ведь он «без вины виноват». Но Мордовское УФСБ, полиция и суд Лямбиря продемонстрировали российскому обществу новый метод, как можно легко наказывать любого пользователя «Вконтакте», да и пользователей любых других социальных сетей. И не только штрафом, как в случае Марата, но и уголовными делами и реальными сроками заключения. Не говоря уже о попадании в список террористов и экстремистов Росфинмонтиринга.

Как это случилось с Коран-хафизом Али Якуповым, который там уже пятый год, с перерывом на несколько месяцев в 2015 году. По первому делу по экстремизму - в Пензе - он был полностью оправдан, но тут же получил новое уголовное дело – когда к нему на страницу какие-то негодяи подсунули комментарий – с клона его же странички… И теперь Али, уже более года, не может получить от государства компенсацию за моральный вред по незаконному уголовному преследованию в 2013-2015 гг. - ему запрещено пользоваться банковской системой России. А по второму делу – по комментарию – сначала он был оправдан, но теперь идет уже второй суд, после отмены приговора Курганским областным судом.

Технология фальсификации правонарушения

Новый метод провокаций против пользователей соцсетей, до этого нам неизвестный, и опробованный на Марате Салимове, заключается в следующем. Некто, имеющий соответствующие технические возможности, подменяет какой-нибудь безобидный файл на сервере соцсети, на который имеется ссылка на страничке нужного человека, другим файлом, включенным в список экстремистских материалов. И сообщает, «кому надо». Все, владелец аккаунта – готовый экстремист…

Причем необязательно, чтобы этот «некто» сам работал в соответствующих органах. Это может быть просто какой-то подлый человек, который мстит своему недругу или тому, кому он остро завидует. А органы следствия и суды несправедливо обрушиваются всей своей мощью на невиновного человека…

Причем у человека на компьютере этого запрещенного файла нет. И взламывать аккаунт этого человека нет необходимости. Достаточно зайти к нему на страничку, посмотреть, в каких местах и на что есть ссылки. И подменить соответствующий файл на сервере социальной сети.

Бойтесь все?



Цитаты:

Мукаддас Бибарсов, муфтий Саратовской области, сопредседатель Совета Муфтиев России. Мукаддас: «…Если же по надуманным и очевидно ложным предлогам такие люди, как Марат Салимов, будут подвергаться репрессиям, то что останется массе других молодых людей, для которых он является маяком и мостом, органично соединяющим российскую культуру, традиции, историю, правовое пространство и Ислам?»

Инна Загребина, адвокат из Москвы, о деле Марата Салимова: «Зачем такие акции устрашения законопослушных людей??!! Неужели так необходимо держать людей в страхе?!»