Мордовия: у мусульман хотят отнять мечеть

Как сообщает известный мусульманский правозащитник Ирек Биккинин, Лямбирский районный суд Республики Мордовия отказал сегодня мусульманам Лямбиря в регистрации права собственности на местную мечеть (на фото).

Мусульмане добиваются признания права собственности на построенную ими мечеть в суде, потому что в то время, когда она строилась (позднеельцинские времена), многие объекты строительства сооружались без соблюдения необходимых формальностей. Надо отметить, что то же происходило и с православными церквями, но ни у одной из них проблем потом не возникло.

А у мусульман возникло - когда они решили оформить право собственности на мечеть на местную религиозную организацию "Иман", которая ее фактически строила, их послали в суд. При этом, как только она обратилась в суд, с аналогичным иском в него обратилась и администрация района, потребовавшая признать мечеть ее собственностью.

Как считают местные мусульмане, в основе действий районной администрации и, следовательно, руководства Мордовии лежит стремление отнять мечеть у незаависимой мусульманской общины, чтобы передать ее марионеточной структуре ЦДУМ Талгата Таджудина, повсеместно обслуживающий интересы властей и силовиков.

Причем, аналогичные ситуации властями Мордовии создаются в других населенных пунктах, где мусульманам либо не дают оформить право собственности на уже построенную мечеть (Татарская Тавла), либо препятствуют в ее строительстве (Чамзинка).

Напомним также, что власти Мордовии "прославились" на всю Россию своим гноблением покрытых учениц и учителей в школе татарского села Белозерья, где они не позволяют мусульманам на родовой земле своих предков ходить так, как им это предписывает их религия.