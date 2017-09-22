В Стамбуле при посадке разбился самолет

В Стамбульском аэропорту им. Ататюрка при посадке разбился частный самолет. Инцидент произошел в четверг вечером. Как сообщает агентство DHA, командир экипажа частного самолета TC-KON, который совершал рейс в Республику Северного Кипра, запросил аварийную посадку и команду спасателей к посадочной полосе в аэропорту Стамбула.

В 21:20 борт поднялся в воздух из аэропорта им. Ататюрка, но уже через 10 минут попросил о посадке.

По заявлениям очевидцев, самолет совершил очень жесткую посадку, выехал с полосы и загорелся. Два пилота, 1 стюардесса и 1 пассажир были спасены. Частный самолет TC-KON 1998 года выпуска (тип Cessna Citation VII) принадлежал частному владельцу, а ранее до 2014 года турецкому холдингу Sanko Holding.