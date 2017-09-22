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У берегов Ливии пропали без вести 100 человек

22 сентября в 15:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

У берегов Ливии затонуло судно с нелегальными мигрантами.  В  результате трагедии пропали без вести не меньше  100 человек.

Представитель ливийского флота Айуб Касим  сообщил о том, что пока удалось найти и спасти лишь 7 человек, которые на протяжение трёх дней находились в открытом море.

Как сообщили спасатели, обломки судна были найдены в районе города Сабрата.

Возле берегов Ливии периодически тонут лодки с мигрантами, которые направляются к берегам европейских стран. Зачастую лодки бывают переполнены  и находящиеся в ней люди подвергают себя большой опасности.

Автор: Нуруль Иман
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