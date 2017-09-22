Сионисты блокировали депутатов Европарламента

Силы сионистского режима блокировали депутатов Европарламента. В одном из зданий города Эль-Халиль, расположенного на Западном берегу реки Иордан, военные режима в течение трех часов удерживали членов делегации Европарламента. Об этом говорится в заявлении палестинского движения ФАТХ.

Кроме того, сионистские военные применили слезоточивый газ и шумовые гранаты в отношении палестинских наблюдателей, которые сопровождали депутатов Греции и Италии.

Движение ФАТХ призвало европейские страны в ответ на такие действия Израиля заморозить с ним договора о сотрудничестве.