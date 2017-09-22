Фестиваль верховой езды в Марокко

Марокко проводится старейший фестиваль по верховой езде на лошадях. Мероприятие проходит в небольшом городке к югу от столицы Рабата Мансурии. Понаблюдать за красочным мероприятием съезжаются тысячи людей.

Для участия в фестивале приезжают из разных частей страны девятнадцать конных трупп. Праздничное мероприятие длится в течение трех дней. Традиционно в нем участники демонстрируют свою храбрость, мастерство и традиции.

Умельцы показывают синхронизированную верховую езду, известную как Табурида, или Лааб Аль-Баруд, «Игра пыли». Они имитируют военные парады, исполняемым арабскими и берберскими племенами с 15 века. Он стал неотъемлемой частью многих фестивалей по всей стране.