Уникальные исламские рукописи нашли в греческом храме

Уникальные исламские рукописи были обнаружены в Греции на горе Афон. Находку обнаружила группа археологов из университета Кувейта.

«Найденные рукописи относятся к золотому веку ислама, то есть к VIII—XIII векам. Они охватывают различные темы, связанные с ежедневными событиями, научными наблюдениями, религиозными делами и так далее», — рассказал координатор раскопок доктор Абдулхади аль-Аджми.

Исследователи отмечают, что одним из самых сложных этапов было получение разрешения на поиски как со стороны греческих властей, так и со стороны религиозных руководителей горы Афон.

Абдулхади аль-Аджми считает, что новые открытия станут важным ориентиром для ученых, которые занимаются историей связей Греции с арабами и мусульманами.

По словам аль-Аджми, пока остается неизвестным, каким образом эти уникальные манускрипты попали на Афон.