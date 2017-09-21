Мухаммед – одно из самых популярных имен в Англии

Имя великого пророка Мухаммеда, мир ему и благословение Аллаха, является одним из популярных имен в Англии. Это мужское имя заняло восьмую строчку в списке самых популярных имен для новорожденных в прошлом году. Всего за 2016 год в Англии родились 3908 Мухаммедов.

Стоит отметить, что такие исследования проводились в стране и раньше. Так, в результате обработки данных в 2014 году имя Мухаммед лидировало среди всех имен, данных новорожденным детям. Это имя получили 7240 младенцев, родившихся в 2014 году.