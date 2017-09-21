Крупнейшая солнечная электростанция будет еще больше

Солнечный парк имени Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума — самая крупная в мире сеть солнечных электростанций, локализованных в едином пространстве в Дубаи (ОАЭ), увеличивает мощности еще на 700 МВт.

Добавочные конструкции дадут парку возможность генерировать 5000 МВт энергии к 2030 году, когда все работы по их установке будут завершены. В новой конфигурации парк займет 214 кв.км и будет способен снизить выбросы углерода на 6,5 млн тонн ежегодно. В центре объекта расположится самая высокая в мире 260-метровая солнечная башня.



Тендер на строительство выиграл консорциум компаний Saudi Arabia’s ACWA Power и China’s Shanghai Electric. «Очевидно, что мы производим самую дешевую солнечно-термальную энергию в мире — сейчас ее стоимость составляет 7,3 цента за кВт*ч» — отмечает Саид Мухаммед аль Таир, глава Dubai Electricity and Water Authority (DEWA).