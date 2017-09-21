Малайзия: надо срочно спасать рохинья

Глава МИД Малайзии Анифа Аман потребовал от Мьянмы незамедлительно прекратить боевые действия на западе страны и обеспечить доступ гуманитарной помощи беженцам-рохинья. Такое заявление представитель МИД сделал во ходе встречи группы стран - членов Организации исламского сотрудничества, прошедшей в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

Он, в частности, заявил: «Мы должны незамедлительно действовать, оставить в стороне риторику и спасать жизни людей».

Анифа Аман также подчеркнул, что Малайзия «выражают крайнюю обеспокоенность продолжающимся насилием в отношении этнического меньшинства рохинья… и требует от правительства Мьянмы незамедлительно прекратить боевые действия, а также обеспечить беспрепятственный доступ грузов с гуманитарной помощью».