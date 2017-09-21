Прокурор запросил Ильми Умерову срок

В Крыму прокурор запросил для заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа (запрещен в России) Ильми Умерова три с половиной года лишения свободы условно. Дело рассматривается в Симферопольском районном суде. Обвиняется Ильми Умеров по ст. 280.1 КоАП (призывы к сепаратизму).

До присоединения Крыма к России Умеров занимал пост главы администрации Бахчисарайского района, а также являлся заместителем председателя Верховного совета Крыма.

В мае 2016 года прокуратура Крыма сообщила о возбуждении уголовного дела против Умерова. Причиной послужило якобы публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ – Умеров в прямом эфире украинского телеканала АТР выступил с требованием вернуть Крым Украине. Он был задержан в Бахчисарае и доставлен в управление ФСБ в Симферополе, у него был проведен обыск. В качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде.