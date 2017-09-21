200 фанатичных сионистов ворвались в Аль-Аксу

200 фанатично настроенных сионистов в сопровождении полиции прошли ворота на Храмовой горе и ворвались на территорию мечети Аль-Акса. Об этом сообщает в письменном заявлении представитель Управления исламских фондов Иерусалима Фирас Дипс. В тоже время, как сообщается в заявлении Дипса, полиция проводит обыски мусульман при входе в мечеть Аль-Акса.

Кроме того, палестинские мусульмане ожидают еще большего числа нападений на Аль-Аксу по время предстоящего празднования Нового года по еврейскому календарю (Рош Ха-Шана). Число вандалистких атак в эти дни значительно увеличивается.