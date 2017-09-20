Эрдоган: курды - наши друзья, мы воюем только с террористами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находясь в США, прокомментировал ряд вопросов в интервью телекомпании NewsHour. Одной из ключевых тем был вопрос турецко-курдских отношений.

"Мы не против курдов, мы против террористической организации. Курды - наши друзья", - сказал Эрдоган. Под террористической организацией имеется в виду Рабочая Партия Курдистана (PKK) и сеть ее филиалов, замаскированных под организации-прикрытия вроде сирийского Демократического Союза (PYD) и возглавляемой им коалиции Сирийских Демократических Сил (SDF).

Укажем в этой связи, что Турция продолжает стягивание своих войск к контролируемому террористами кантону Африн в Сирии, а также наносит авиаудары по их позициям в нем, а также в Синджаре в иракском Курдистане, где они обустроили свое логово, игнорируя требование законного правительства покинуть его.

Эксперты не исключают возможности начала новой военной операции Турции в Африне, о чем также ранее писали.