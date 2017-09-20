Кремль - татарам: пишите письма

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не слышали про обращение родителей татарстанских школ к федеральному руководству с просьбой сохранить обязательное преподавание татарского языка.

"Мы ничего не знаем об этом", — сказал муж Татьяны Навки.

Напомним, что уже не раз в подобных ситуациях острых конфликтов на местах, когда дело касалось ущемления прав мусульман (как, например, было в Белозерье) в Кремле, комментируя их, занимали позицию "мы тут не причем, разбирайтесь сами".

При этом, старт кампании против преподавания национальных языков в школах национальных республик дал лично Владимир Путин - и своим соответствующим заявлением, и своим поручением органам государственной власти РФ провести соответствующую проверку.