Теперь халяль можно заказать в онлайн режиме

Электронная платформа халяльной продукции впервые в регионе Центральной Азии запущена в Казахстане.

Главной целью площадки называется увеличение интереса к рынку халяльной продукции. Производители, поставщики и более 1000 малых и средних предприятий смогут непосредственно зарегистрироваться на площадке платформы для участия в международной торговле по всему миру, экспортируя продукцию из стран Центральной Азии на международный рынок. В то же время потребители региона смогут приобрести широкий спектр продуктов, совместимых со стандартами халяль, которые поставляются по всему миру.

Рассчитывается, что запуск платформы предоставит мусульманам широкий ассортимент сертифицированных халяльных продуктов, рекомендованных по всему миру и доступных исключительно на локальней платформе.

Член правления АО «Администрация Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) Саясат Нурбек считает, что исламское финансирование – одно из приоритетных направлений развития МФЦА.