По Идлибу нанесено более 40 авиаударов – погибли мирные жители

Идлиб подвергся серии активных авиаударов. Только за последние сутки на городу было нанесено более 40 авиаударов. Об этом сообщает агентство «Анадолу».



Жертвами бомбардировки стали не меньше 7 мирных жителя, в том числе два сотрудника больницы района Марет эн-Нуман. В целом авиаудары были нанесены по 13 районам города.

Как сообщили в соцсетях представители отрядов гражданской обороны Идлиба («Белые каски»), по провинции нанесено более 40 авиаударов, в результате нанесен ущерб трем больницам и трем центрам гражданской обороны.



Принадлежность самолетов, сбрасывающих бомбы на Идлиб, пока не установлена.