Растет число беженцев-рохинья в Бангладеш

Число рохинья, бежавших с 25 августа из штата Аракан в Мьянме в город Кокс-Базар в Бангладеш от насилия армии и буддистских националистов значительно выросло. Теперь их численность достигает 421 тысячи. Об этом сообщил пресс-секретарь Международной организации по миграции (МОМ) Джоэл Миллман.

По его словам, пока нет признаков того, что поток беженцев из Аракана может сократиться

Он отметил, что 171,8 тысячи из беженцев пока не оказаны необходимые медицинские услуги.

Джоэл Миллман подчеркнул, что многие беженцы, прибывшие недавно в лагеря в окрестностях города Кокс-Базар в Бангладеш, недоедают, физически и морально истощены. Все это приводит рохинья к болезням.

Кроме того, из-за дефицита чистой воды и предметов первой необходимости мусульманам в лагерях беженцев в Бангладеш угрожают инфекционные болезни.