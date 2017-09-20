Россию все-таки вынудили выплатить компенсацию матерям Беслана

России не дали уклониться от выплаты компенсаций по делу о жертвах Беслана. Вчера Европейский суд по правам человека отказался пересматривать решение о компенсации, выплату которой он ранее вменил России в пользу подавших жалобы родственников погибших в Беслане детей. Размер компенсации равен 3 миллионам евро.

Напомним, еще в апреле ЕСПЧ постановил, что российские власти не справились с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей и не спланировали штурм так, чтобы минимизировать угрозу жизни заложников. Однако, Кремль не согласился с решением ЕСПЧ и Минюст попытался оспорить вердикт. Но Кремль проиграл суд.

Вместо того, чтобы признать ошибки и извиниться перед родными погибших детей в Беслане, Россия прокомментировала решение ЕСПЧ таким образом, что якобы вердикт суда в дальнейшем «создаст проблемы для предотвращения террористических актов».